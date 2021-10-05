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В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
09:33 05.10.2021 |
Украинская киберполиция выявила злоумышленников, стоявших за распространением вируса-шифровальщика. В международной спецоперации участвовали Европол, Интерпол, правоохранители Франции и ФБР США.
По данным киберполиции, с помощью вредоноса хакер атаковал более сотни компаний в США и ЕС и требовал за расшифровку данных выкуп в размере от 5 до 70 млн евро. С ним работал сообщник, помогавший выводить средства.
Злоумышленник взламывал программы для удаленной работы, а также распространял вирус через фишинговую рассылку на корпоративные почты. Ущерб превысил $150 млн.
В ходе обысков изъято $360 000 наличными (в сообщении Европола говорится о $375 000), техника и автомобили. На кошельках хакера заблокированы $1,3 млн в криптовалюте.
Украинская киберполиция сообщила только об одном подозреваемом, в Европоле заявили о двух арестах. ForkLog обратился к киберполиции за комментариями, однако на момент публикации не получил ответа.
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