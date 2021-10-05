В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн

Украинская киберполиция выявила злоумышленников, стоявших за распространением вируса-шифровальщика. В международной спецоперации участвовали Европол, Интерпол, правоохранители Франции и ФБР США.

По данным киберполиции, с помощью вредоноса хакер атаковал более сотни компаний в США и ЕС и требовал за расшифровку данных выкуп в размере от 5 до 70 млн евро. С ним работал сообщник, помогавший выводить средства.

Злоумышленник взламывал программы для удаленной работы, а также распространял вирус через фишинговую рассылку на корпоративные почты. Ущерб превысил $150 млн.

В ходе обысков изъято $360 000 наличными (в сообщении Европола говорится о $375 000), техника и автомобили. На кошельках хакера заблокированы $1,3 млн в криптовалюте.

Украинская киберполиция сообщила только об одном подозреваемом, в Европоле заявили о двух арестах. ForkLog обратился к киберполиции за комментариями, однако на момент публикации не получил ответа.