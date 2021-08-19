С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов

С января 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 1500 мошеннических ресурсов, направленных на криптовалютных инвесторов и заинтересованных в майнинге пользователей.

Среди самых распространенных схем - создание фейковых сайтов биткоин-бирж, рассылка сообщений о распродаже оборудования для майнинга и распространение фишинговых страниц для кражи ключей к криптокошелькам.

В случае с поддельными сайтами бирж злоумышленники якобы дарят купон на пополнение счета на платформе. Однако, чтобы им воспользоваться, пользователь должен осуществить «проверочный платеж», обычно на сумму не более 0,005 BTC, указывают эксперты:

«Отличительной чертой фишинга и другого вида мошенничества в области криптовалют является высокий уровень детализации при подготовке сайтов. Например, на фейковых криптобиржах часто реализуется подгрузка реальных данных с действующих бирж».



