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Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
17:58 02.08.2021 |
Тревор Милтон, создатель стартапа-разработчика электрических грузовиков Nikola Motors, обвиняется в мошенничестве сразу по трем пунктам. По итогам расследования, начатого с подачи бывшего акционера марки, Министерство юстиции США обвинило Милтона в сознательном введении инвесторов в заблуждение. Он, как утверждается, делал ложные заявления о продуктах, технологиях и потенциале продаж, сообщает The Wall Street Journal. Теперь Милтону грозит до 25 лет тюрьмы.
Милтону предъявили два обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и одно - в мошенничестве с использованием электронных средств. Бизнесмена ждет конфискация всего имущество c «туманным» происхождением: вероятно, речь идет в том числе о сумме в более одного миллиарда долларов, которую он заработал в результате первой публичной продажи акций Nikola в июне 2020 года. Если подтвердится вина в махинациях с акциями, 39-летнего Милтона могут посадить в тюрьму на срок до 25 лет.
Обвинения - итог расследования, начатого американской Комиссией по ценным бумагам и биржам осенью прошлого года. Поводом для него стала жалоба со стороны бывшего акционера Nikola, фирмы Hindenburg Research, которая опубликовала на своем сайте отчет о махинациях производителя электрокаров.
В нем глава Nikola был назван «искусным мошенником», который обманом заставил General Motors заключить партнерское соглашение. Незадолго до публикации отчета GM приобрела пакет акций стартапа на сумму два миллиарда долларов.
Hindenburg Research назвала большую часть продуктов Nikola «подделками», а рекламу - ложью с целью выдать технологии стартапа за передовые. Фирма обратила внимание на то, что грузовик Nikola с надписью Zero Emission Hydrogen Electric, гласившей о водородной силовой установке, на самом деле ехал на сжатом газе.
Оказалось, что и комплектующие для своих моделей Nikola разрабатывает не сама, а закупает на стороне, заклеивая названия производителей. Кроме того, грузовик Nikola One, заявленный как инновационный, в рекламе ехал по инерции со склона, не используя двигатель. Представители стартапа попытались оправдаться, заявив, что они и «не утверждали, что грузовик движется на собственном моторе».
После публикации отчета Милтон покинул пост в Nikola, сказав, что «принял сложное решение отойти в сторону». Теперь экс-главу компании заключили под стражу, его ждет очередное заседание суда.
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