Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом «Приватбанка» Коломойского

Служба безопасности "Приватбанка" обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на клиентов государственного финучреждения.

Как сообщает пресс-служба банка, мошенники используют зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site) и незаконно использует логотип и айдентику "Приватбанка".

По данным специалистов по кибербезопасности "Приватбанка", данный сайт является на 100% мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.

При этом на сайте содержится обращение от бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского, а среди направлений для инвестиций указан как сам национализированный банк, так и бизнесы, которые находятся под контролем олигарха.

Кроме того, на сайте мошенники разместили якобы лицензию на осуществление биржевой деятельности несуществующего ПАО "Государственная платформа Приват-Инвест".

"Приватбанк" предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах, и обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников", - сказано в сообщении.