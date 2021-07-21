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Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом «Приватбанка» Коломойского
19:04 21.07.2021 |
Служба безопасности "Приватбанка" обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на клиентов государственного финучреждения.
Как сообщает пресс-служба банка, мошенники используют зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site) и незаконно использует логотип и айдентику "Приватбанка".
По данным специалистов по кибербезопасности "Приватбанка", данный сайт является на 100% мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц.
При этом на сайте содержится обращение от бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского, а среди направлений для инвестиций указан как сам национализированный банк, так и бизнесы, которые находятся под контролем олигарха.
Кроме того, на сайте мошенники разместили якобы лицензию на осуществление биржевой деятельности несуществующего ПАО "Государственная платформа Приват-Инвест".
"Приватбанк" предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах, и обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников", - сказано в сообщении.
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