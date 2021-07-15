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«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
09:45 15.07.2021 |
Обнаруженная на прошлой неделе «крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» на самом деле как минимум частично была вовсе не криптофермой.
СБУ (Служба безопасности Украины) подтвердила источнику, что подпольный объект занимался прокачкой ботов для FIFA с целью последующей продажи. Именно этим были заняты консоли PlayStation 4, которых, напомним, было изъято 3800 единиц. И именно эта информация изначально заставила сомневаться в версии майнинговой фермы, так как добывать криптовалюту на PS4 явно невыгодно из-за низкой производительности приставки.
При этом было изъято более 500 видеокарт, так что, вполне возможно, майнингом злоумышленники тоже занимались.
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