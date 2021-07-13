Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php

По данным New Zealand Herald, хакеры украли 45000 новозеландских долларов (или около 32000 долларов США) в биткойнах из кошелька полиции Новой Зеландии.

Полиция намеревалась использовать биткойны для скрытой контрольной закупки наркотиков. Однако неизвестная организация получила контроль над ключами, необходимыми для доступа к кошельку, и похитила криптовалюту.

Полиция до сих пор не знает, кто украл биткойны, хотя детектив-инспектор Стюарт Миллс (Stuart Mills) из Национальной группы по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии говорит, что злоумышленники «вероятно, находятся за границей» и что «преступление было частью более широкого мошенничества, нацеленного на биткойн-кошельки». Расследование того, как преступники получили ключи и куда ушли деньги, продолжается.

Полиция Новой Зеландии не в первый раз работает с криптовалютой. В прошлом году власти Новой Зеландии конфисковали BTC на сумму около 90 миллионов долларов США у Александра Винника (Alexander Vinnik), предполагаемого оператора закрытой в настоящее время криптобиржи BTC-e, который должен отсидеть пять лет тюрьмы за мошенничество с использованием криптовымогателей.

А ещё в конце 2019 года полиция Новой Зеландии конфисковала 4,2 млн долларов в криптовалютах у владельца сайтов по распространению пиратских фильмов.



