Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов

Два родных брата из Южной Африки, создавшие в 2019 году инвестиционную платформу Africrypt, провернули одну из самых крупных афер с цифровой валютой за последнее время.

Двое основателей южноафриканской платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций, братья 17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи, пропали вместе с крупной суммой в биткоинах, сообщает Bloomberg.

Двумя братьями из Южной Африки были украдены биткоины на сумму $3,6 миллиарда, которые инвесторы вложили в их платформу Africrypt. В юридической фирме Кейптауна заявили, что они не могут определить местонахождение мошенников. Элитное подразделение «Ястребы» уже присоединились к поиску преступников. Есть мнение, что мошенники попробуют обменять похищенную криптовалюту.

Компания Africrypt работала с состоятельными клиентами и знаменитостями, обещая прибыль до 10% в сутки. Раис Кейджи называл себя «гуру криптовалюты»: он говорил инвесторам, что узнал о биткоине в 2009 году в возрасте восьми лет, когда с отцом смотрел новости; еще в школе он начал майнить криптовалюту эфириум, а затем создал торговую платформу на основе искусственного интеллекта, которая «способствовала астрономическому росту Africrypt». Многие клиенты инвестировали больше 100 тысяч долларов, а вложения некоторых достигали $1,4 млн.

Когда в апреле цена биткойна достигла пика, главный операционный директор отправил клиентам Africrypt заявление по электронной почте. В нем говорилось, что компания была взломана, и онлайн-кошельки оказались под угрозой.

Выяснилось, что братья-похитители уехали из Южной Африки в Великобританию вскоре после взлома.



