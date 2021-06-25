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Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
10:50 25.06.2021 |
Два родных брата из Южной Африки, создавшие в 2019 году инвестиционную платформу Africrypt, провернули одну из самых крупных афер с цифровой валютой за последнее время.
Двое основателей южноафриканской платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций, братья 17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи, пропали вместе с крупной суммой в биткоинах, сообщает Bloomberg.
Двумя братьями из Южной Африки были украдены биткоины на сумму $3,6 миллиарда, которые инвесторы вложили в их платформу Africrypt. В юридической фирме Кейптауна заявили, что они не могут определить местонахождение мошенников. Элитное подразделение «Ястребы» уже присоединились к поиску преступников. Есть мнение, что мошенники попробуют обменять похищенную криптовалюту.
Компания Africrypt работала с состоятельными клиентами и знаменитостями, обещая прибыль до 10% в сутки. Раис Кейджи называл себя «гуру криптовалюты»: он говорил инвесторам, что узнал о биткоине в 2009 году в возрасте восьми лет, когда с отцом смотрел новости; еще в школе он начал майнить криптовалюту эфириум, а затем создал торговую платформу на основе искусственного интеллекта, которая «способствовала астрономическому росту Africrypt». Многие клиенты инвестировали больше 100 тысяч долларов, а вложения некоторых достигали $1,4 млн.
Когда в апреле цена биткойна достигла пика, главный операционный директор отправил клиентам Africrypt заявление по электронной почте. В нем говорилось, что компания была взломана, и онлайн-кошельки оказались под угрозой.
Выяснилось, что братья-похитители уехали из Южной Африки в Великобританию вскоре после взлома.
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