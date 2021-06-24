Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США

Предприниматель, создатель антивируса и основатель компании McAfee Джон Макафи найден мертвым в камере тюрьмы Барселоны. Предположительно речь идет о самоубийстве.

За несколько часов до этого Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает El Pais, 75-летний Макафи был обнаружен в своей камере в тюрьме, находящейся в пригороде Барселоны. Медики попытались реанимировать его, но безуспешно.

Департамент юстиции Каталонии заявил, что судя по всем признакам, Макафи покончил с собой.

Макафи был яркой и неоднозначной фигурой в IT-мире. В первую очередь он был знаменит тем, что его компания первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования.

Успех McAfee VirusScan помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость исчисляется сегодня сотнями миллиардов долларов. В 2010 году Джон Макафи продал основанную им компанию корпорации Intel за 7,6 млрд долларов.

Статьи по теме:

17.11.17 Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась

Кто стоит за крупными и успешными технологическими компаниями? Вероятно, заучки или люди, которые были погружены в науку с самого детства. «Как бы не так!» - может воскликнуть Джон Макафи, если его спросить.



Почему Макафи оказался в тюрьме?

Макафи был задержан в барселонском аэропорту Эль-Прат в октябре прошлого года, когда собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул.

Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в неуплате налогов и непредоставлении налоговых деклараций. Утверждалось, что он уклонялся от налогов на протяжении четырех лет, несмотря на то, зарабатывал миллионы, оказывая консультационные услуги, выступая с лекциями, проводя операции с криптовалютами и продавая права на историю своей жизни.

Минюст США утверждал, что получаемые предпринимателем доходы выплачивались на банковские счета или переводились в криптовалютные аккаунты, оформленные на подставных лиц. Его также обвиняли в сокрытии активов, включая яхту и объекты недвижимости, также записанные на других лиц.

Макафи отвергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим или идеологическим мотивам, утверждая, что против него существует заговор. Однако суд заявил, что не нашел доказательств этим утверждениям.

В 2012 году он был арестован на границе Белиза и Мексики по подозрению в причастности к смерти его соседа Грегори Фола, которого застрелили на острове в Карибском море, где тогда жил Макафи.

Перед этим полиция Белиза уже задерживала Макафи по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков, однако позже эти обвинения были сняты.

Макафи позднее отпустили без предъявления обвинений.

Эксцентричный миллионер

Сам Макафи всегда отрицал причастность к гибели соседа, обвиняя власти Белиза в фальсификации обвинений.

Премьер-министр Белиза Дин Барроу говорил тогда, что Макафи не проходил ни по какому уголовному делу в качестве подозреваемого.

"Я не хочу быть нелюбезным по отношению к этому господину, но считаю, что он страдает крайней формой паранойи или даже безумия", - сказал он.

Позднее Макафи пытался получить в Гватемале политическое убежище, но был арестован за незаконное пересечение границы, после чего депортирован в США.

Уроженец английского графства Глостершир, Макафи впервые получил известность в 1980-х годах, когда основал свою компанию и выпустил первую программу-антивирус, McAfee VirusScan.

Джон Макафи был пионером своей отрасли, но как-то раз в беседе с Би-би-си признал, что никогда сам не пользуется своими продуктами и вообще не пользуется антивирусами.

"Я защищаюсь, постоянно меняя свой IP-адрес, не присваивая своего имени гаджетам, которыми пользуюсь, и не заходя на сайты, где можно подцепить вирус", - сказал предприниматель корреспонденту по вопросам технологий Лео Келиону в 2013 году.

"На порносайты, например, вообще не захожу", - добавил Макафи.

В течение своей жизни он дважды пытался стать кандидатом в президенты США от Либертарианской партии.

В 2019 году в "Твиттере" Макафи признался, что уже восемь лет не отчитывался о налогах, потому что "налоги незаконны". В том же году его ненадолго задержали в Доминиканской республике, обвинив в контрабанде оружия.