Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах

Находящийся в испанской тюрьме предприниматель Джон Макафи сообщил, что от его криптовалютного состояния ничего не осталось, а все другие активы конфискованы.

«США считают, что я припрятал криптовалюту. Я бы хотел, но она постепенно растворилась благодаря многочисленным рукам моей команды, а все остальные активы конфискованы. Мои друзья испарились от страха перед общением. У меня ничего нет. Но я ни о чем не жалею», - написал Макафи.

Предпринимателя арестовали в октябре 2020 года в Испании по запросу властей США. На него подала в суд за продвижение ICO-проектов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.

В марте 2020 года против Макафи выдвинули обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Максимальное наказание по семи пунктам может составить сто лет тюремного заключения. Предприниматель назвал юридические претензии «раздутыми».

На слушаниях по экстрадиции в суде Макафи заявил, что обвинения против него политически мотивированы. Прокурор Карлос Баутиста отклонил его заявление.

«Он налоговый бунтарь и ничего больше. Миллионер, который не хочет платить налоги. Он получит все гарантии надлежащего судебного разбирательства», - сказал Баутиста.

Напомним, Макафи считает, что дело против него власти США используют для расправы над всеми криптовалютами.