Финансовые новости
- |
- 10.06.21
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
11:48 10.06.2021 |
Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов. "Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", - приводятся в сообщении, опубликованном в среду, 9 июня, слова гендиректора входящей в концерн компании из США JBS USA Андре Ногейры.
По его данным, американские власти начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы. В конце мая компания подверглась кибернападению и получила требование о выкупе от преступной организации, как предполагается, базирующейся в России. Атака нарушила работу производства JBS в Австралии, а также затронула производство в Канаде и США.
ФБР объявило, что к этой кибератаке причастна группа связанных с Россией хакеров REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.
В середине мая лондонская аналитическая компания Elliptic сообщила, что хакерская группировка DarkSide получила от нескольких жертв минимум 90 млн долларов (в пересчете - 73,6 млн евро) в криптовалюте. В, частности, подвергшаяся хакерской атаке компания-оператор крупнейшей сети трубопроводов в США Colonial Pipeline уплатила 4,4 млн долларов. В результате атаки на трубопроводы их работа была почти полностью приостановлена. В ряде регионов страны стала ощущаться нехватка бензина. Особенно сильно пострадала столица США Вашингтон, где временно остались без топлива 88 процентов всех автозаправочных станций. 8 июня министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть 2,3 млн, выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на Colonial Pipeline.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
|Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов
|Bugatti представила новый гиперкар Chiron Super Sport
|Байден отменил ограничения Трампа против TikTok и WeChat
Это интересно
|Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию
|Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем
|Apple ведёт переговоры с CATL и BYD по поводу аккумуляторных батарей для своего электромобиля
|Apple добавила веб-расширения для Safari на iPad и iPhone
|Найдено самое дорогое парковочное место в мире
|Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе
|Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний