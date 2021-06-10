Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов

Крупнейший в мире производитель мяса, бразильский концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов. "Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", - приводятся в сообщении, опубликованном в среду, 9 июня, слова гендиректора входящей в концерн компании из США JBS USA Андре Ногейры.

По его данным, американские власти начали расследование, и ни данные самого предприятия, ни его клиентов или сотрудников не были скомпрометированы. В конце мая компания подверглась кибернападению и получила требование о выкупе от преступной организации, как предполагается, базирующейся в России. Атака нарушила работу производства JBS в Австралии, а также затронула производство в Канаде и США.

ФБР объявило, что к этой кибератаке причастна группа связанных с Россией хакеров REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.

В середине мая лондонская аналитическая компания Elliptic сообщила, что хакерская группировка DarkSide получила от нескольких жертв минимум 90 млн долларов (в пересчете - 73,6 млн евро) в криптовалюте. В, частности, подвергшаяся хакерской атаке компания-оператор крупнейшей сети трубопроводов в США Colonial Pipeline уплатила 4,4 млн долларов. В результате атаки на трубопроводы их работа была почти полностью приостановлена. В ряде регионов страны стала ощущаться нехватка бензина. Особенно сильно пострадала столица США Вашингтон, где временно остались без топлива 88 процентов всех автозаправочных станций. 8 июня министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть 2,3 млн, выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на Colonial Pipeline.