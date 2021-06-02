Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года Мухаммед владел компанией Herocoin. При личной встрече с клиентами он обменивал биткоин на фиат, взимая 25% комиссию.

Прокуратура утверждает, что осужденный знал о незаконном происхождении части пользовательских средств. Как минимум один клиент компании занимался противоправной деятельностью в даркнете.

Мухаммед также приобрел несколько биткоин-ATM, разместив их в торговых центрах, магазинах и на заправках. Он самостоятельно пополнял терминалы наличными.

Пользователи могли проводить операции без идентификации личности. У них была возможность совершать несколько последовательных транзакций на сумму до $3000 каждая.

Пресс-секретарь управления прокуратуры Центрального округа Калифорнии Киаран МакЭвой отметил, что ранее Мухаммед работал в банковской сфере, а потому знал о необходимости регистрации своего бизнеса в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

«Вместо того, чтобы использовать свои знания для создания надежной программы комплаенса, Мухаммед проигнорировал ее, превратив бизнес в эффективный, бесконтрольный и почти анонимный канал для отмывания денег и других преступлений», - заявили прокуроры.

По словам МакЭвоя, осужденный понимал, что его деятельность попадает под регулирующие правила KYC и AML, включая отчетность о валютных операциях и подозрительных транзакциях на сумму более $2000.

В 2018 году FinCEN потребовала от Мухаммеда зарегистрировать бизнес. Он выполнил предписание, однако продолжал игнорировать более широкие нормативные требования.

В 2020 году мужчина признал себя виновным по трем пунктам обвинения. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Мухаммед согласился передать правительству 17 биткоин-банкоматов, $22 820 в фиатной валюте, 18,4 BTC и 222,5 ETH.