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В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
08:41 02.06.2021 |
Администрация США контактировала с российскими властями по поводу хакерской атаки на крупнейшую фирму-изготовитель мясной продукции JBS S.A., сообщила во вторник, 1 июня, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, "JBS уведомил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России". Белый дом хочет донести до Кремля мысль, "что ответственные страны не укрывают преступников-вымогателей", - заявила Жан-Пьер. К расследованию обстоятельств кибератаки подключилось ФБР.
1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS S.A стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить забой. JBS пришло требование выкупа от компьютерных вымогателей.
Подозрение на хакеров с "российскими корнями"
В последнее время в США прошла волна кибератак с использованием схожих программ-вымогателей. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и требовали выкуп за расшифровку и за то, чтобы не выложить полученные ими данные в открытый доступ.
Наиболее крупной кибератакой стал взлом американской системы трубопроводов Colonial Pipeline. Из-за этого компании пришлось остановить работу трубопровода, который обеспечивает 45% поставок топлива на восточном побережье США. Агентство Bloomberg сообщило, что оператор топливопровода заплатил хакерам около 5 миллионов долларов за ключ, который должен был помочь устранить последствия нападения. По разным данным, за атаками могут стоять хакеры из группировок с "российскими корнями" Nobelium или DarkSide.
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