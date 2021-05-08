Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте

Злоумышленники, выдававшие себя за сообщество r/WallStreetBets на медиаплатформе Reddit, собрали как минимум 3451 BNB (более $2,2 млн по курсу на момент написания) и неназванную сумму в Ethereum с желающих получить токены WSB Finance «до листинга на биржах». Об этом сообщает Bloomberg.

В Telegram-канале «WallStreeBets - Crypto Pumps» неизвестные распространили предложение купить токен сообщества в ходе «премайн-сейла».

Спустя время канал сообщил о технической ошибке и призвал отправить средства повторно. В противном случае первоначальные инвестиции будут потеряны, говорилось в сообщении.

Как выяснилось позже, канал не имел отношения к сообществу r/WallStreetBets.

«И на этом все, теперь покупаю ламбо», - написали мошенники напоследок.

Ранее стало известно, что основатель r/WallStreetBets Джейме Рогозински запустит децентрализованное приложение для инвестиций в биржевые продукты. Пользователи dapp смогут голосовать за ребалансировку портфелей с помощью токенов WSB.

В январе участники r/WallStreetBets спровоцировали трехзначный рост акций компании GameStop. Так розничные инвесторы боролись с крупными игроками, которые играют на понижение.