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Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
22:10 07.05.2021 |
Злоумышленники, выдававшие себя за сообщество r/WallStreetBets на медиаплатформе Reddit, собрали как минимум 3451 BNB (более $2,2 млн по курсу на момент написания) и неназванную сумму в Ethereum с желающих получить токены WSB Finance «до листинга на биржах». Об этом сообщает Bloomberg.
В Telegram-канале «WallStreeBets - Crypto Pumps» неизвестные распространили предложение купить токен сообщества в ходе «премайн-сейла».
Спустя время канал сообщил о технической ошибке и призвал отправить средства повторно. В противном случае первоначальные инвестиции будут потеряны, говорилось в сообщении.
Как выяснилось позже, канал не имел отношения к сообществу r/WallStreetBets.
«И на этом все, теперь покупаю ламбо», - написали мошенники напоследок.
Ранее стало известно, что основатель r/WallStreetBets Джейме Рогозински запустит децентрализованное приложение для инвестиций в биржевые продукты. Пользователи dapp смогут голосовать за ребалансировку портфелей с помощью токенов WSB.
В январе участники r/WallStreetBets спровоцировали трехзначный рост акций компании GameStop. Так розничные инвесторы боролись с крупными игроками, которые играют на понижение.
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