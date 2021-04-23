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В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
08:09 23.04.2021 |
Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.
Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.
С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств.
По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.
В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.
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