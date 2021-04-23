В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.

Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.

Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.

С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.

В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.