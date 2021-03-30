Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube

Итальянская полиция поймала члена мафиозного клана "Ндрангета", который скрывался 7 лет, благодаря его кулинарному блогу на YouTube.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

53-летнего Марка Ферена Клода Бьярта задержали в минувшую среду в Доминиканской Республике и экстрадируют в Италию для суда.

Полиция разыскивала мужчину с 2014 года по подозрениям в перевозке кокаина в Нидерланды. По данным правоохранителей, Бьярт последние годы вел спокойную жизнь в городе Бока-Чика.

О его местонахождении правоохранители узнали благодаря кулинарному блогу, который он завел на YouTube. В нем мужчина никогда не показывал свое лицо, но его выдали татуировки.

Напомним, в январе 2021 года в Италии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над мафией. На скамье подсудимых оказались более 350 членов "Ндрангеты", им предъявляют всего более 400 обвинений.

"Ндрангету", центром которой является регион Калабрия, считают одним из самых влиятельных кланов в Италии и мире. Подозревают, что именно они контролируют большую часть контрабанды кокаина, ввозимого в Европу.