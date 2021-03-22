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Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД
12:40 22.03.2021 |
Вкладчикам предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренний валюте проекта, однако обналичивать такую валюту было невозможно. За совершенное организаторам может угрожать до восьми лет за решеткой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Схему организовали четверо мужчин. Фигуранты создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.
Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. грн. Организаторы обещали каждодневный доход (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических особенностей сайта вывести доход было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую заявляли организаторы.
В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.
Работники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили на Киевской, Черкасской областях и в столице.
В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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