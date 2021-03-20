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Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны
21:31 19.03.2021 |
В Украине появились аферисты, которые обманывают женщин и требуют с них деньги.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
В чем состоит схема обмана
На электронную почту женщины приходит письмо якобы от работодателя, который предлагает ей работу секретарем. Но есть одно условие - это интимные отношения с руководителем. Для этого женщину просят выслать несколько интимных фотографий для рассмотрения ее кандидатуры. На снимках должно быть обязательно видно тело.
Далее мошенник находит профиль жертвы в соцсетях и начинает ее оттуда шантажировать. У женщины вымогают деньги. В противном случае обещают выслать ее интимное фото всем друзьям и знакомым.
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