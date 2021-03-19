Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
11:35 19.03.2021 |
Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Ранее он отрицал свою причастность к этому делу, а его родственники говорили, что Крючков не имеет отношение к сфере информационных технологий и никогда не занимался программированием.
«Гражданин России сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для вовлечения сотрудника компании в Неваде в схему по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании», - подтвердили в Минюсте США. Приговор Егору Крючкову должны вынести 10 мая.
По версии Минюста США, Егор Крючков намеревался завербовать сотрудника компании Tesla из Невады, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть. Россиянин пообещал вознаграждение в 1 млн долларов. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР.
Как сообщается, россиянин планировал похитить данные из сети Tesla, чтобы потом вымогать за них деньги. Схему пресекло ФБР, задержав Крючкова 22 августа в Лос-Анджелесе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
|Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
|В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
|Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности
|BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC
|Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5 с тактильной связью и адаптивными триггерами
Это интересно
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания