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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla

11:35 19.03.2021 |

Криминал

 

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада. Ранее он отрицал свою причастность к этому делу, а его родственники говорили, что Крючков не имеет отношение к сфере информационных технологий и никогда не занимался программированием.

«Гражданин России сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для вовлечения сотрудника компании в Неваде в схему по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании», - подтвердили в Минюсте США. Приговор Егору Крючкову должны вынести 10 мая.

По версии Минюста США, Егор Крючков намеревался завербовать сотрудника компании Tesla из Невады, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть. Россиянин пообещал вознаграждение в 1 млн долларов. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР.

Как сообщается, россиянин планировал похитить данные из сети Tesla, чтобы потом вымогать за них деньги. Схему пресекло ФБР, задержав Крючкова 22 августа в Лос-Анджелесе.
По материалам: Securitylab
 

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