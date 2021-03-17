Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера

Житель американского штата Техас по имени Эрик Дион Уоррен настолько сильно хотел приобрести новый BMW, что решился на ограбление банка. Чтобы осуществить задуманное, 50-летний мужчина взял на тест-драйв понравившуюся ему модель и отправился на «дело» прямо за рулем тестового автомобиля.

Перед ограблением Эрик Дион Уоррен приехал в дилерский центр BMW, взял на пробную поездку автомобиль, на котором и отравился в банк. Зайдя в учреждение, мужчина стал угрожать кассиру дробовиком, требуя выдать ему 10 000 долларов в купюрах номиналом 100 и 50 долларов. Свое требование грабитель предоставил на записке. Получив желаемое, техасец отправился обратно в автосалон, где рассчитывал внести награбленные средства в качестве первого взноса на BMW.

Однако незамысловатый план обернулся провалом. Сотрудник банка успел положить в сумку грабителя 20-долларовые меченые купюры. Эрик Дион Уоррен так сильно торопился оформить сделку в дилерском центре, что забыл на месте преступления записку со своими отпечатками. Кроме того, мужчина почему-то не взял во внимание, что BMW, на котором он передвигался, будет замечен на месте преступления.

Полицейские задержали преступника прямо в автосалоне. 50-летнего Эрика Дион Уоррена приговорили к 20 годам тюрьмы.