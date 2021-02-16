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На Херсонщине правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались мошенничеством, находясь под домашним арестом
17:44 15.02.2021 |
Киберполицейские Херсонской области разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый Интернет-магазин и продавали несуществующую электронику, находясь под домашним арестом.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, 32-летние жители Новой Каховки уже второй раз попались на мошенничестве. Впервые их разоблачили еще в ноябре прошлого года: они также использовали сайты с логотипами известной сети ломбардов, на которых якобы реализовывали технику.
Тогда суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, как сообщают в МВД, подозреваемые не прекратили заниматься мошенничеством, и создали новый сайт, используя логотип другой сети ломбардов.
"После создания нового Интернет-магазина 32-летние фигуранты из Новой Каховки обманули еще около 30 граждан. Подозреваемые выставляли на продажу по заниженным ценам бывшую в использовании бытовую технику и автотовары, которых в действительности не существовало. Злоумышленники требовали за виртуальные товары полную предоплату, однако никакого товара покупателям после получения денег не отправляли", - отмечают правоохранители.
Сообщается, что, за время своего домашнего ареста, злоумышленники заработали обманным путем около 200 тыс грн.
В ходе проведения в домах подозреваемых санкционированных обысков, полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и часть денег, полученных преступным путем. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.
Сейчас злоумышленники вновь подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Продолжаются следственные действия.
Также в суд уже направлен обвинительный акт за совершение прошлогоднего преступления.
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