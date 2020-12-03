Финансовые новости
- |
- 03.12.20
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
09:59 03.12.2020 |
Хакеры начали отвлекать внимание от реальных целей кибератак с помощью майнера криптовалют. Такой вывод сделали исследователи из корпорации Microsoft.
В отчете говорится о вьетнамской группировке Bismuth. Она активна с 2012 года и специализируется на атаках на корпорации, правительства, образовательные учреждения, а также правозащитные и гражданские организации на территории страны и за границей.
Анализ деятельности злоумышленников за июль-август 2020 года показал, что они использовали майнеры Monero при нападении на компании во Вьетнаме и Франции. С помощью явного трояна хакеры отвлекали внимание от кражи данных, заявили в Microsoft.
«Майнинг позволяет киберпреступникам маскировать их настоящие намерения, поскольку таким угрозам уделяют меньше внимания», - говорится в отчете.
Исследователи не исключают, что подобная тактика дает хакерам возможность получить дополнительную прибыль. В корпорации рекомендовали пользователям проявлять бдительность при выявлении скрытых майнеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского
|Без нулевой декларации, но с игорным бизнесом. Какие обещания Зеленского похоронят в бюджете
|Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы
|«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
Это интересно
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
|Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев