Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero

Хакеры начали отвлекать внимание от реальных целей кибератак с помощью майнера криптовалют. Такой вывод сделали исследователи из корпорации Microsoft.

В отчете говорится о вьетнамской группировке Bismuth. Она активна с 2012 года и специализируется на атаках на корпорации, правительства, образовательные учреждения, а также правозащитные и гражданские организации на территории страны и за границей.

Анализ деятельности злоумышленников за июль-август 2020 года показал, что они использовали майнеры Monero при нападении на компании во Вьетнаме и Франции. С помощью явного трояна хакеры отвлекали внимание от кражи данных, заявили в Microsoft.

«Майнинг позволяет киберпреступникам маскировать их настоящие намерения, поскольку таким угрозам уделяют меньше внимания», - говорится в отчете.

Исследователи не исключают, что подобная тактика дает хакерам возможность получить дополнительную прибыль. В корпорации рекомендовали пользователям проявлять бдительность при выявлении скрытых майнеров.



