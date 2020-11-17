В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»

13:45 17.11.2020 |

Криминал

 

Спустя почти год после сенсационной кражи из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод"(Grünes Gewölbe) в Дрездене задержаны трое подозреваемых в совершении этого преступления. Как сообщает во вторник, 17 ноября, в своем Twitter полиция федеральной земли Саксония, в спецоперации в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир, а также гаражи и автомобили.

Прокуратура Дрездена подозревает задержанных в краже в составе преступной группы, а также в двух поджогах. Все задержанные являются гражданами Германии. Как заявили в правоохранительных органах, целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, был поиск "украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты".

Кража из сокровищницы "Зеленый свод"

25 ноября 2019 года примерно в 5 утра по местному времени (7.00 мск) был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники разрезав решетку на окне, вошли в музей, где хранится коллекция. Их добычей стали ювелирные украшения, несколько драгоценных пуговиц, а также шпага, инкрустированная бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. "Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним", - цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

13:09 Долларовый индекс может ослабнуть на 20% в 2021г из-за появления вакцины от COVID-19 - Citigroup

12:20 Справочный курс гривны 17 ноября повышен на 1,55 коп до 28,0954 грн/$1

12:15 Доллар усилил снижение к иене и евро 17 ноября

11:39 Фондовые биржи АТР 17 ноября закрылись разнонаправленно

11:36 FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям

11:28 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.11.20

11:05 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.11.2020

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.11.20

10:56 Остаток средств на корсчетах банков 17.11.20

10:54 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.11.2020

08:22 Цена на золото 17 ноября слабо снижается на новостях о вакцине от коронавируса

07:53 Фондовые индексы США выросли 16 ноября благодаря вакцине Moderna

16.11 Разработчики Ethereum высказались против раскрытия критических уязвимостей

16.11 Депозитные ставки для физлиц 16.11.20

16.11 НБУ предоставил Укрэксимбанку 10,8 млрд грн и Альфа-Банку 2,8 млрд грн рефинансирования до 5 лет под 6%

• дальше…

13:25 USADA приветствовало принятие Сенатом США «акта Родченкова»

09:21 Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и план спасения экономики на 1,8 трлн евро

09:03 Вакцина от Moderna стоит дорого, изначально будет поставляться только в США - СМИ

08:39 Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

08:34 Вакцина от коронавируса: почему будет трудно получить препарат BioNTech

16.11 G20: Прощать долги бедным странам в условиях пандемии придется и частным компаниям

16.11 В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир - несмотря на падение цен

16.11 Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины

16.11 Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

16.11 В мире создали крупнейшую зону свободной торговли

16.11 В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает

16.11 «Он победил», «я ничего не признаю». Трамп признал (и сразу опроверг) поражение на президентских выборах в США

16.11 Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме

13.11 «Должны дать им по морде»: Додон, рискующий проиграть выборы, зовет молдаван на улицы

13.11 LBMA грозит «черным списком» странам, закрывающим глаза на источники поставок золота

• дальше…

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

• дальше…

10:46 Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

08:39 Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

16.11 Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии

16.11 Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение

16.11 Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания

16.11 В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене «карантина выходного дня» - Кондратюк

16.11 Уманский рассказал о присвоении средств, выделенных на «Большое строительство Зеленского»

16.11 Путинский кастинг. Действительно ли Пушилина поменяют на другого Захарченко

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

16.11 Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

13.11 У него нет претензий к России: Почему Кравчука не увольняют вслед за Фокиным

13.11 Новый тип видосиков Зеленского — это по форме «95 квартал», а по сути — полное размывание образа президента

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

13.11 Губернаторы против ОПЗЖ. Как Офис президента начал брать под контроль регионы

12.11 Советник Ермака Уманский подал в отставку

• дальше…

13:45 В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»

12:36 Audi SQ2 обновился и стал медленнее

09:33 Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

16.11 Google лишает пользователей бесплатного безлимита

16.11 В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч

16.11 BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota

16.11 PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов

16.11 Porsche инвестирует в синтетическое топливо

16.11 Финны нашли решение проблемы замерзающих фар

13.11 Представлен 5-нм чип Samsung Exynos 1080 с трёхкластерной архитектурой для мощных смартфонов

13.11 Смартфоны каких компаний предпочитают украинцы - исследование

13.11 В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения

13.11 Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных

13.11 BMW представила почти серийный электроскутер будущего

13.11 Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно