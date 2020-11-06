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Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд
09:37 06.11.2020 |
3 ноября Министерство юстиции США конфисковало 69 370 BTC. Эти монеты происходят с даркнет-рынка Silk Road.
Также правоохранители конфисковали эквивалентное число в Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold. Ведомство подчеркнуло, что это крупнейшая сумма в криптовалюте, когда-либо конфискованная властями США.
Согласно судебному документу, владелец адреса, который проходит под псевдонимом Invididual X, взломал Silk Road и похитил эти монеты. Ранее мы уже писали, что с даркнет-рынка их вывели 6 мая 2012 года. Через год после вывода их переместили на адрес, на котором они и пролежали до момента конфискации.
3 ноября Invididual X подписал согласие на передачу монет правоохранителям. 4 ноября цена монет превысила $1 млрд на фоне роста цены биткоина.
В документе говорится, что основатель Silk Road Росс Ульбрихт, отбывающий пожизненное заключение, угрожал Invididual X в попытке вернуть средства, но не преуспел.
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В истории анонимных интернет-проектов поставлена если не точка, то жирное многоточие: сегодня ночью в Сан-Франциско, США, был арестован основатель и владелец знаменитого веб-магазина Silk Road. Сумма, прошедшая через его счета за неполных три года работы, оценивается более чем в миллиард долларов.
В отслеживании 54 транзакций с Silk Road властям содействовала компания Chainalysis.
Считается, что Silk Road заработал 614 000 BTC на комиссиях, хотя у Росса Ульбрихта при аресте изъяли лишь 174 000 BTC.
В прошлом власти США уже продавали биткоины Silk Road на аукционе. В июле 2014 года венчурный инвестор Тим Дрейпер приобрел 30 000 BTC, конфискованных у даркнет-рынка, по $632.
Напомним, файл wallet.dat к адресу Invididual X продавали на хакерских форумах несколько лет. Когда 69 370 BTC перевели на другой адрес, многие пришли к выводу, что кому-то удалось подобрать приватный ключ.
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