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SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
13:45 06.10.2020 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов. Макафи уже арестовали на территории Испании, ему грозит экстрадиция.
SEC утверждает, что Макафи заработал более $23,1 млн на рекламе как минимум семи токенсейлов, в рамках которых продавались «цифровые ценные бумаги». По мнению истца, утверждения Макафи вводили инвесторов в заблуждение.
Предприниматель, подчеркнули в SEC, публично не сообщал, что получал вознаграждения от эмитентов, врал касательно степени своей вовлеченности в проекты, а также использовал недобросовестные торговые практики, продавая активы после активной рекламы (например, скальпинг).
Не забыли в ведомстве напомнить и про неоднозначное обещание Макафи, связанное с его половым органом и ценой биткоина.
Вторым ответчиком по делу выступил Джимми Гэйл Уотсон-младший, телохранитель Макафи.
SEC требует от Макафи вернуть незаконно заработанные средства, готовит штрафы и запрет на участие в продаже цифровых ценных бумаг. Дело будет рассматривать суд Южного округа Нью-Йорка.
По каждому из пяти случаев уклонения, указанных в обвинении Минюста, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в июне 2018 года предприниматель пообещал не продвигать ICO из-за «угроз SEC».
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