Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах

Бывший подрядчик австралийского государственного исследовательского агентства был осужден за использование суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты в 2018 году.

34-летний житель северного побережья Сиднея (Австралия) Джонатан Кху (Jonathan Khoo) использовал ценные вычислительные ресурсы систем Государственного объединение научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) для добычи криптовалюты Ethereum и Monero.

Кху использовал ресурсы суперкомпьютера, направленные на важные научные исследования для страны, включая анализ массивов данных Pulsar, медицинские исследования и моделирование климата для измерения воздействия изменения погодных условий на окружающую среду.

Согласно сообщению Федеральной полиции Австралии (AFP), майнинг криптовалюты в январе 2018 года позволил Кху заработать $6850. Сумма ущерба от использования техники института, по оценкам CSIRO, составила не менее $55400.

За совершение данного преступления австралийцу грозило до 10 лет тюремного заключения, однако суд назначил наказание в 300 часов исправительных работ, постановив, что действия Кху снизили эффективность работы вычислительного оборудования и тем самым нанесли ущерб организации.