Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
11:45 31.08.2020 |
Обвиняемого в мошенничестве экс-владельца футбольного клуба Minnesota Vikings Реджинальда Фаулера связали с $850 млн, к которым потеряла доступ биржа Bitfinex. Об этом говорится в документах федерального суда Южного округа Нью-Йорка.
По версии следствия, предприниматель организовал сеть теневого банкинга для криптовалютных бирж. Для ведения финансовых операций он использовал счета в 56 финансовых учреждениях по всему миру, среди которых Citibank, Bank of America, Deutsche Bank и другие.
Согласно документам, на его счетах или счетах связанных с ним компаний находится около $345 млн. Для прикрытия незаконной деятельности Фаулер организовал инвестиционную схему с недвижимостью.
В судебном документе фигурируют директор панамского процессинга Crypto Capital Оз Йосеф и его сестра Равид Йосеф. Оба находятся в бегах, пишет Decrypt. Фаулер вышел под залог в $5 млн в ожидании суда, назначенного на январь 2021 года.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Оз Йосефу обвинения в банковскому мошенничестве в октябре 2019 года. В том же месяце в Польше арестовали и президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли. Последнего обвинили в участии в колумбийском наркокартеле и отмывании денег.
Напомним, схему теневого банкинга обнаружили в мае прошлого года. Позже СМИ сообщили о готовности Фаулера частично признать вину, но в итоге он отказался от сделки со следствием.
Ранее в Bitfinex сообщили, что не могут получить доступ к $850 млн на счетах Crypto Capital в Польше, Великобритании, Португалии и США. Из-за этого компании пришлось занять средства у аффилированной Tether, после чего биржа провела токенсейл на $1 млрд. Это спровоцировало правовой конфликт с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, хотя сама Bitfinex считает себя жертвой мошенничества.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов
|Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд