Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

Обвиняемого в мошенничестве экс-владельца футбольного клуба Minnesota Vikings Реджинальда Фаулера связали с $850 млн, к которым потеряла доступ биржа Bitfinex. Об этом говорится в документах федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

По версии следствия, предприниматель организовал сеть теневого банкинга для криптовалютных бирж. Для ведения финансовых операций он использовал счета в 56 финансовых учреждениях по всему миру, среди которых Citibank, Bank of America, Deutsche Bank и другие.

Согласно документам, на его счетах или счетах связанных с ним компаний находится около $345 млн. Для прикрытия незаконной деятельности Фаулер организовал инвестиционную схему с недвижимостью.

В судебном документе фигурируют директор панамского процессинга Crypto Capital Оз Йосеф и его сестра Равид Йосеф. Оба находятся в бегах, пишет Decrypt. Фаулер вышел под залог в $5 млн в ожидании суда, назначенного на январь 2021 года.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Оз Йосефу обвинения в банковскому мошенничестве в октябре 2019 года. В том же месяце в Польше арестовали и президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли. Последнего обвинили в участии в колумбийском наркокартеле и отмывании денег.

Напомним, схему теневого банкинга обнаружили в мае прошлого года. Позже СМИ сообщили о готовности Фаулера частично признать вину, но в итоге он отказался от сделки со следствием.

Ранее в Bitfinex сообщили, что не могут получить доступ к $850 млн на счетах Crypto Capital в Польше, Великобритании, Португалии и США. Из-за этого компании пришлось занять средства у аффилированной Tether, после чего биржа провела токенсейл на $1 млрд. Это спровоцировало правовой конфликт с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, хотя сама Bitfinex считает себя жертвой мошенничества.



