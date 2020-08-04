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Взломавший Twitter подросток оказался матерым киберпреступником
17:40 04.08.2020 |
Арестованный на прошлой неделе 17-летний уроженец Тампы (Флорида, США) Грэм Айвен Кларк (Graham Ivan Clark), который, по мнению американских властей, организовал взлом Twitter, ранее уже попадался на киберперступлениях - был пойман за кражу сотен тысяч долларов в биткойнах.
По данным The New York Times, в 2019 году киберпреступники получили удаленный доступ к телефону инвестора из Сиэтла Грега Беннетта (Gregg Bennett) и похитили 164 биткойна. В то время их совокупная стоимость составляла $856 тыс., однако по нынешнему курсу эта сумма в два раза больше - $1,8 млн. Тогда же Беннет получил записку с требованием выкупа, подписанную Scrim (еще один псевдоним, используемый Кларком).
В апреле нынешнего года Секретная служба США изъяла у Кларка 100 биткойнов. Через несколько недель Беннетту пришло уведомление о том, что украденная у него криптовалюта была возвращена, но виновный не был арестован, поскольку является несовершеннолетним. Выйдя сухим из воды, всего через две недели после изъятия биткойнов Кларк начал организовывать взлом Twitter.
Прокуратура штата Флорида выдвинула против подростка обвинение по 30 пунктам. В субботу, 1 августа, Кларк был выпущен под залог в размере $725 тыс. Предполагается, что в настоящее время в его распоряжении находятся $3 млн в биткойнах. По уверению адвоката, они были получены законным путем.
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