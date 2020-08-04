Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему

Трое жителей Китая потеряли деньги после неудачных инвестиций в сомнительные криптовалютные проекты. Для восполнения убытков они организовали собственную мошенническую схему, сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление Службы по надзору за безопасностью публичных информационных сетей.

По данным ведомства, инвестор по имени Янг потерял порядка 100 000 юаней (более $14 000), внесенных в проект на основе модели многоуровневого маркетинга. Объединившись с двумя другими инвесторами, также пострадавшими от действий мошенников, он запустил токен собственный фейковый проект Baiye Chain и связанное с ним мобильное приложение.

За время работы им удалось привлечь в проект более 20 участников, которые в сумме инвестировали в него более 300 000 юаней (~ $43 000. Потеряв эти деньги, вкладчики обратились в полицию, после чего Янга и его партнеров арестовали.

Напомним, в июле появились сообщения о группе людей, занимающихся мошенническим продвижением криптовалюты Cardano в Китае.