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27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
10:58 31.07.2020 |
Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван.
По данным правоохранителей, жертвами PlusToken стали около 2 млн человек. Общий ущерб от деятельности пирамиды составил $5,8 млрд, хотя раньше речь шла о $3 млрд.
«Связанный с пирамидой мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд. Сейчас наблюдается движение средств в EOS и ETH», - добавила Дови Ван.
Напомним, разработчиков криптокошелька PlusToken подозревают в создании крупнейшей схемы Понци в Китае.
PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», якобы поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких азиатских странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России.
Для компании были характерны явные признаки финансовой пирамиды. Инвесторам предлагалась реферальная система и возможность получать на вложенные средства ежемесячно от 6% до 19%.
В марте 2019 года полиция южной провинции Хунань инициировала расследование по делу PlusToken. С тех пор глава китайского подразделения Чен Бо с пятью другими связанными с проектом гражданами КНР находятся в бегах. В августе 2019 года китайской полиции удалось их задержать.
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