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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

17:38 24.07.2020 |

Криминал

 

Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к групповому иску против YouTube и его родительской компании Google. Причиной стали мошеннические ролики о раздаче биткоинов с использованием его имени, сообщает CoinDesk.

18 истцов требуют удалить соответствующие видеозаписи с платформы и выплатить им компенсацию за причиненный ущерб. В иске сказано, что действия злоумышленников уже привели к потерям на миллионы долларов среди пользователей видеохостинга.

Истцы отмечают, что YouTube не только не принимает меры против злоумышленников на протяжении нескольких месяцев, но и продвигает подобные материалы.

В иске видеоплатформа противопоставляется соцсети Twitter, руководство которой среагировало на недавний взлом быстро, сохранив средства пользователей.

Помимо Возняка, злоумышленники также действовали от имени Билла Гейтса, Илона Маска и Майкла Делла. Иск подкреплен скриншотами с прямых трансляций, в ходе которых пользователей призывают отправить биткоины в обмен на двойную сумму.

Ранее аналогичный иск в отношении YouTube подала Ripple. Причиной этому стали мошеннические раздачи криптовалюты XRP, в которых часто фигурирует CEO компании Брэда Гарлингхауса.

В ответ на это юристы видеохостинга заявили, что YouTube не несет ответственность за материалы, размещаемые третьими сторонами.


Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени

 
По материалам: forklog.com
 

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