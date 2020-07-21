У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»

Интересный случай произошел в США: у одного человека конфисковали реплики трех культовых авто кинематографа - автомобиля Бэтмена из фильма одноименного фильма Тима Бертона, DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее» и Cadillac 1959 ECTO-1 из оригинальной ленты «Охотники за привидениями».

Этим человеком оказался Райан Шеридан (Ryan Sheridan) - бывший владелец центра реабилитации наркоманов и алкоголиков штата Огайо. В настоящее время за махинации со страховкой он приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения и выплате 24 миллионов долларов в качестве компенсации. Все эти автомобили будут выставлены на аукцион Службой маршалов США.

Аукцион состоится 1 августа в городе Канале Фултон, штат Огайо. Интересно, что ввиду мер социального дистанцирования, в нем смогут принять участие только 120 человек. Правда, одновременно будут приниматься ставки в режиме онлайн. Суммарная стоимость всех реплик не сообщается, но она явно окажется приличной.