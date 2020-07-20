Финансовые новости
- |
- 20.07.20
- |
- 10:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
09:54 20.07.2020 |
Европол официально подтвердил информацию о разоблачении сети фальшивомонетчиков в Италии и отмечает, что она, вероятно - крупнейшая в истории евро.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европола, пишет "Европейская правда".
Напомним, первая информация о разоблачении мафиозной сети фальшивомонетчиков, 44 арестах и конфискованном имуществе на 8 млн евро, появилась в СМИ в четверг. Тогда AFP ссылалось на слова представителя французской полиции.
"Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро", - говорится в официальном коммюнике Европола.
В спецоперации принимали участие правоохранители Италии, Бельгии и Франции. Европол помогал с обменом информацией, координацией действий и аналитической работой.
Расследование началось еще в октябре 2017 года, когда в итальянском Беневенто изъяли крупную партию фальшивых банкнот € 50.
Полиция обратила внимание, что подделки изготовили с использованием сложных методов печати, на качественном оборудовании и материалах, с хорошим знанием тонкостей, воссоздав все важные отметки, которые используются для защитной маркировки настоящих банкнот.
В феврале 2018 года в Неаполе обнаружили еще 450 000 единиц поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро, спрятанных в цистернах. Через полгода, в июле, в Ломбардии нашли еще партию поддельных монет.
Дальнейшие следственные действия в координации с Европолом помогли разоблачить сеть преступников, которые стояли за подделкой денег.
15 июля правоохранители арестовали 44 подозреваемых и заморозили активы на общую сумму 8 млн евро.
Эта сумма учитывает конфискованные в Италии 50 квартир, 8 предпринимательских помещений, 2 фермы, 10 компаний из различных сфер, 12 автомобилей, одну элитную яхту и средства на 22 банковских счетах.
Правоохранители подозревают, что за годы своей деятельности преступники изготовили и распространили более 3 млн поддельных банкнот на общую сумму более 233 млн евро.
Глава сети занимался подделкой денег более 20 лет, и не только их изготовлением, но и распространением в ЕС. Расследование установило, что он связан с итальянской мафиозной группой Camorra.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проглотит ли Зе плевок Кадырова и боится ли он откровений руководителя Чечни?
|Вовку сообщили о подозрении: В чем обвиняют судью
|Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам
|Рада приняла постановление о создании укрупненных районов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
|Maserati показала свой первый гибрид
|Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами
Это интересно
|Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
|Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000
|500 километров на одной зарядке: представлен первый электрический кроссовер Nissan
|Компания Jeep представила концепт внедорожника Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8
|В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple
|На Google подали в суд за отслеживание в приложениях, несмотря на отказ пользователей
|Sony получила полный контроль над своим финансовым подразделением