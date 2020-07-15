Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

Двое мужчин, занимавшихся продвижением криптовалютной пирамиды OneCoin в латиноамериканском регионе, найдены убитыми в Мексике. Об этом сообщает местное издание Latercera.

В конце 2017 года Оскар Брито Ибарра присоединился к OneCoin и начал путешествовать по Латинской Америке, призывая людей инвестировать в проект.

Позже он привлек Игнасио Ибарра и переключился на продвижение компании Latin American Automotive Marketing Company (CLA). Потенциальным инвесторам они предлагали скидку на покупку автомобиля при использовании системы OneCoin.

В конце июня они отправились в мексиканский город Масатлан, и через несколько дней полиция нашла их тела. Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками США, в убийстве могут быть замешаны местные картели. По их данным, организованная преступность активно использует криптовалюты с целью отмывания денег.

Напомним, 7 июля правительство США попросило суд Южного округа Нью-Йорка отложить вынесение приговора Константину Игнатову, брату и телохранителю основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, поскольку его сотрудничество со стороной обвинения еще не завершено.