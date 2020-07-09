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Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
09:32 09.07.2020 |
Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заплатил 862 тысячи долларов за возможность покинуть Японию. По данным прокуратуры США, эти деньги он отдал компании одного из организаторов побега - Питера Тейлора.
Прокуратуре удалось выяснить, что средства были переведены в сентябре минувшего года. Через три месяца после этого бывший топ-менеджер Nissan сбежал из страны. Тейлора и его отца Майкла задержали в мае по подозрению в организации побега.
Гона арестовали 19 ноября 2018 года. Его обвинили в финансовых махинациях и сокрытии дохода в размере 80 миллионов долларов. Вскоре после ареста он был уволен с руководящих должностей Nissan и Renault.
До марта прошлого года Гон просидел в японской тюрьме, после чего был отпущен под залог и находился под домашним арестом. В декабре экс-глава альянса покинул Японию: в футляре для музыкальных инструментов его переправили в Турцию, где он сел на самолет до Ливана - там он находится до сих пор под подпиской о невыезде и присмотром властей.
Прибыв в Ливан, Гон выступил с заявлением, в котором обвинил бывших коллег из Nissan в фабрикации дела против него, а власти Японии - в пособничестве им.
В июне в распоряжении журналистов оказалась переписка руководителей Nissan двухгодичной давности, в которой обсуждалась возможность «нейтрализации» Гона, выступавшего за слияние Nissan и Renault. Представители Nissan открестились от обвинений и заявили, что документ сфабрикован.
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