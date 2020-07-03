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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата

15:58 03.07.2020 |

Криминал

 

Британская полиция арестовала сотни человек, подозреваемых в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чата, который использовали для торговли оружием и наркотиками.

Об этом говорится в заявлении на сайте Национального уголовного агентства Великобритании (NCA), сообщает "Европейская правда".

"Во время операции Venetic ликвидирована целая организованная преступная группа, проведено 746 арестов, изъяты наличные на 54 миллиона фунтов стерлингов, 77 единиц огнестрельного оружия и более двух тонн наркотиков", - говорится в сообщении.

Масштабная спецоперация стала возможной после того, как группе международных экспертов удалось проникнуть в зашифрованную сеть для обмена сообщениями EncroChat, которую использовали представители криминального мира.

Сеть обеспечивала обмен мгновенными сообщениями через мобильные телефоны. Сообщается, что сетью пользовались 60 000 человек, около 10 000 пользователей были из Британии.

Сеть использовалась для координации и планирования распространения незаконных товаров, отмывания денег и заказа убийств конкурентов.

Полиция Франции и Нидерландов проникла в EncroChat два месяца назад, обмениваясь полученными в ней данными через Европол. Это позволило британской полиции осуществить "массовый прорыв в борьбе с серьезной и организованной преступностью".

"Серверы EncroChat сейчас отключены. Операция Venetic - крупнейшая и самая значительная операция такого типа в Великобритании", - отметили в агентстве.
 

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