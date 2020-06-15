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В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
13:28 15.06.2020 |
Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин.
В период с 2018 по май 2019 года мошенник использовал деньги банка для криптовалютных инвестиций и личных нужд. Позже он стал выписывать кредиты на имя клиентов организации.
По словам подсудимого, он начал инвестировать в биткоин после ралли 2017, когда цена достигла $20 тысяч. Он вложил 100 тысяч юаней, получив прибыль 1,6 млн юаней всего за неделю. После этого успеха мошенник решил воспользоваться банковскими средствами, пользуясь служебным положением.
Тем не менее в 2018 году цена биткоина стала падать, обвалившись до $3200. В результате «инвестор» потерял на вложениях в биткоин 2 млн юаней.
Мошенника приговорили к 12 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч юаней. Он также должен вернуть все украденные средства.
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