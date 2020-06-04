Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck

Злоумышленники рассылали фишинговые электронные письма пользователям, выдавая себя за сотрудников биржи.

Японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила о кибератаке. Преступники перехватили контроль над учетной записью сервиса регистрации доменов и взломали одно из его доменных имен для осуществления фишинговых атак.

По данным службы безопасности биржи, злоумышленники смогли получить доступ к сервису регистрации доменов Oname.com, а затем к электронным письмам клиентов. После обнаружения уязвимости регистрационная информация домена была изменена, а уязвимость исправлена.

Хотя Coincheck не предоставил каких-либо технических подробностей об атаке, японский исследователь безопасности Масафуми Негиши сообщил , что злоумышленники модифицировали основную запись DNS для домена Coincheck symbheck.com. Coincheck использует управляемый сервис Amazon DNS, то есть DNS-сервер Amazon обрабатывает операцию возврата IP-адреса сервера, когда пользователи должны были подключиться к домену coincheck.com. По словам Масафуми, преступники зарегистрировали похожий домен на сервере AWS и заменили оригинальный awsdns-61.org на awsdns-061.org в бэкэнде Oname.com, что позволило управлять DNS-запросами для портала Coincheck.

Киберпреступники не использовали данный доступ для перенаправления всего web-трафика биржи, а вместо этого рассылали фишинговые электронные письма определенным пользователям, выдавали себя за сотрудников coincheck.com и перенаправляли ответы на свои собственные серверы.

Биржа приостановила операции по переводу денежных средств на своей платформе и в настоящее время расследует инцидент. Другие операции, такие как снятие средств или депозиты, не были заблокированы. Как сообщили представители Coincheck, около 200 клиентов, предположительно, общались с преступниками, которые выдавали себя за официальных сотрудников Coincheck.



