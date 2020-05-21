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В США задержали предполагаемых соучастников побега экс-главы Ниссана из Японии
12:20 21.05.2020 |
В США задержаны два человека, подозреваемые в соучастии в побеге из Японии бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, в отношении которого в Токио продолжается судебный процесс. Бывший американский военнослужащий и его сын задержаны в Гарварде по запросу Токио, сообщили власти США в среду, 20 мая.
По данным информагентств, задержанными являются 59-летний ветеран спецназа армии США "зеленые береты" Майкл Тейлор и 27-летний Питер Тейлор. Как ожидается, они предстанут перед федеральным судьей в Массачусетсе по видеосвязи.
В свою очередь власти Японии заявили о подготовке запроса на выдачу арестованных в США подозреваемых. "Мы готовимся к тому, чтобы направить запрос на выдачу", - цитирует агентство Kyodo заявление представителя прокуратуры Токио. По данным японской стороны, в побеге Гона участвовал еще один человек, он также объявлен в розыск.
Побег Карлоса Гона из Японии
О побеге французского бизнесмена с ливанскими корнями стало известно 30 декабря 2019 года. Воспользовавшись тем, что он был переведен под домашний арест, Карлос Гон улетел из Японии в Ливан через Турцию на частных бизнес-джетах. Турецкая полиция задержала семь человек в рамках расследования побега Гона. В Японии его обвиняют в личном обогащении за счет средств Nissan, в злоупотреблении доверием, нарушении биржевых правил и занижении личных доходов с 2015 по 2018 годы. В отличие от США, у Ливана нет договора с Японией об экстрадиции.
6 января министр юстиции Японии Масако Мори заявила, что Карлос Гон покинул Японию, воспользовавшись "незаконными методами". Как сообщила японская телекомпания NHK, бывший топ-менеджер 29 декабря в одиночку покинул свой дом в Токио и прошел 800 метров до отеля, где он встретился с двумя американцами. Эти люди утром того же дня прилетели из Дубаи в Осаку на частном самолете. В окрестностях аэропорта они поселились в одной из гостиниц.
Между тем, информации Генпрокуратуры США, Майкл Тейлор, создавший после увольнения со службы частную охранную фирму, приехал в Японию за день до побега Гона, его сын и третий подозреваемый - непосредственно в тот день. Все трое встретились у бизнесмена, отпущенного под домашний арест после внесения залога. Гон спрятался в футляре для транспортировки музыкального инструмента, который был доставлен в аэропорт и переправлен на частном самолете в Турцию.
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