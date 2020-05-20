Финансовые новости
- |
- 20.05.20
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории
10:07 20.05.2020 |
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мошенника, предположительно стоявшего за продажей огромного массива данных, начиная от паролей электронной почты, пин-кодов банковских карт и счетов PayPal и заканчивая информацией о криптовалютных кошельках. Об этом сообщается на сайте СБУ.
О продавце, известном под псевдонимом Sanix, СМИ заговорили в начале прошлого года. Специалист по кибербезопасности Трой Хант обнаружил крупную базу данных, которую Guardian назвал «самой большой базой украденных данных в истории».
Она содержала почти 773 млн уникальных адресов электронной почты и более 21 млн паролей.
При этом базу составили из множества отдельных утечек из тысяч разных источников, а не посредством взлома одного масштабного сервиса.
Впоследствии СМИ узнали, что выставленная на продажу база является одной из нескольких крупных баз, имевшихся в распоряжении у Sanix.
Тем не менее сам Sanix не занимался взломом, а лишь собирал уже выложенные в сеть данные. По информации KrebsOnSecurity, многие мейлы и пароли действительно уже фигурировали на «черном рынке» в течение нескольких лет.
«Основная причина взлома такого количества учетных записей состоит в том, что многие люди имеют неприятную привычку выбирать слабые пароли, повторно использовать пароли и адреса электронной почты на нескольких сайтах и не использовать многофакторную аутентификацию», - сообщило издание.
О том, что Sanix живет в одной из постсоветстких стран, он сам сообщил связавшимся с ним BBC. Он начал продавать базы скомпрометированных данных еще в 2017. По его словам, к этому его привела «нищета в стране и потребность в деньгах».
По версии СБУ, под псевдонимом Sanix скрывается житель Ивано-Франковской области. Правоохранители зафиксировали продажи не только баз с данными e-mail, но также информацией о криптокошельках и данными о взломанных компьютерах для дальнейшего использования в бот-сетях.
«В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли оборудование с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций на сумму почти 190 тысяч гривен и более $3 тысяч», - говорится в пресс-релизе.
Напомним, СБУ раскрыла группу хакеров, подозреваемых в краже более $1,1 млн с банковских счетов. Деньги мошенники переводили в криптовалюты или на другие счета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 19 мая был настоящий бум, что в карантин случается нечасто
|Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии
|Виталий Портников: Для Украины важен следующий год
|Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
Это интересно
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto