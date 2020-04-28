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Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
17:34 28.04.2020 |
Представители киберпреступного сообщества рассказали изданию CyberNews о мошеннической схеме с Facebook и PayPal, приносящей $1,6 млн дохода в месяц. Отличительной чертой данной схемы является то, что жертва сама добровольно переводит деньги мошенникам.
Впервые схема начала применяться в 2016 году, и в последние годы мошенники снова вспомнили о ней. Последняя волна продолжалась в течение двух месяцев, принося злоумышленникам $53 тыс. чистого дохода в день.
У мошеннической схемы существует два варианта. Для осуществления первого варианта требуется две жертвы. Первая жертва - пользователь Facebook, чью учетную запись нужно взломать, а вторая - человек, переводящий деньги. Злоумышленник взламывает учетную запись пользователя Facebook и просит у 5-6 его друзей перевести деньги. Мошенник просит «друга» получить средства в его PayPal-кошелек, а затем отправить ту же сумму на банковский счет мошенника. Как правило, мошенник объясняет это тем, что у него возникли проблемы с PayPal-кошельком, и он не может снять деньги.
Злоумышленник действительно переводит средства на PayPal-кошелек жертвы. Жертва видит, что деньги получены, и отправляет такую же сумму на указанный банковский счет. Через день-два мошенник осуществляет возврат платежа, и жертва лишается переведенных ей денег. Злоумышленник конвертирует похищенные средства в криптовалюту и закрывает банковский счет.
Второй вариант мошеннической схемы предусматривает использование взломанного PayPal-кошелька. То есть, злоумышленник отправляет жертве средства не со своего PayPal-кошелька, а со взломанного. Когда настоящий владелец увидит несанкционированный перевод, он сам инициирует возврат платежа, и в результате жертва опять же таки лишается средств.
Для осуществления схемы злоумышленникам нужны взломанные учетные записи пользователей Facebook, PayPal-кошелек (свой или взломанный) и «одноразовый» банковский счет. Если на каком-то этапе операции мошенники сталкиваются с трудностями, они переходят к следующей жертве. Как сообщил представитель киберпреступного сообщества, нет смысла слишком стараться, поскольку количество имеющихся в их распоряжении взломанных учетных записей позволяет не зацикливаться на одной жертве.
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