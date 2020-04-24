Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта

Федеральный судья штата Техас постановил арестовать бывшего сенатора штата Вашингтон Дэвида Шмидта, причастного к организации мошеннического криптовалютного проекта Meta 1 Coin. Об этом сообщает Cointelegraph.

Судья выдал ордер на арест Шмидта и его подельника Роберта Дэнлапа после того, как они не явились на заседание, проходившее в формате видеоконференции из-за пандемии.

На арест Николь Боудлер, третьей ответчицей по делу Meta 1 Coin, пока ордер выдан не был. При этом она должна исполнить требования суда до 24 апреля.

По словам судьи, он постановил арестовать, а не оштрафовать обвиняемых, так как штраф «не будет ни обременительным, ни эффективным», учитывая объем средств, привлеченных ими в ходе мошенничества.

Напомним, согласно утверждению Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Шмидт, Дэнлап и Боудлено с апреля 2018 привлекли около $4,3 млн от более чем 150 инвесторов в США и за их пределами.

Мошенники утверждали, что монеты Meta 1 Coin подкреплены коллекцией произведений искусства стоимостью в $1 млрд, а также золотом стоимостью в $2 млрд. В SEC же заявили, что на самом деле они ничем не обеспечены, а инвесторы никогда не получали токены.