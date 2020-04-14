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Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
09:34 14.04.2020 |
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19.
В период с 13 марта по конец месяца объем получаемых скамерами в среднем за день транзакций упал на 61%. В начале апреля показатель поднялся чуть выше $400 тысяч. В январе он достигал почти $800 тысяч.
Практически весь криминальный доход, о котором идет речь, приходится на две категории скама: мошенничество с инвестициями и пирамиды (схемы Ponzi).
При этом количество транзакций на адреса мошенников даже выросло в период кризиса, отметили аналитики Chainalysis. Популярность мошеннических схем остается высокой.
Кроме того, появились новые их виды, связанные с COVID-19, включая фишинг с использованием опасений людей в связи с распространяющейся пандемией, и вымогательство криптовалюты на борьбу с распространением заболевания.
В компании признают, что сложно точно определить, насколько на снижение доходов криптомошенников повлиял коронавирус, и в какой степени это связано с падением цен на цифровые активы в марте.
Ранее аналитики Chainalysis отметили, что глобальная паника из-за коронавируса негативно отразилась на активности даркнет-рынков.
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