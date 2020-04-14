Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19.

В период с 13 марта по конец месяца объем получаемых скамерами в среднем за день транзакций упал на 61%. В начале апреля показатель поднялся чуть выше $400 тысяч. В январе он достигал почти $800 тысяч.

Объем транзакций на адреса скамеров и цена биткоина в долларах. Источник: Chainalysis.

Практически весь криминальный доход, о котором идет речь, приходится на две категории скама: мошенничество с инвестициями и пирамиды (схемы Ponzi).

При этом количество транзакций на адреса мошенников даже выросло в период кризиса, отметили аналитики Chainalysis. Популярность мошеннических схем остается высокой.

Количество транзакций на адреса скамеров и объемы посылаемой криптовалюты в долларах. Источник: Chainalysis.

Кроме того, появились новые их виды, связанные с COVID-19, включая фишинг с использованием опасений людей в связи с распространяющейся пандемией, и вымогательство криптовалюты на борьбу с распространением заболевания.

В компании признают, что сложно точно определить, насколько на снижение доходов криптомошенников повлиял коронавирус, и в какой степени это связано с падением цен на цифровые активы в марте.

Ранее аналитики Chainalysis отметили, что глобальная паника из-за коронавируса негативно отразилась на активности даркнет-рынков.