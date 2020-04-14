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Средняя стоимость новой личности составляет $2048
22:53 13.04.2020 |
В последние годы стало намного проще приобрести себе новую личность в даркнете. Даркнет предоставляет пользователям беспрецедентный доступ к поддельным и украденным личным документам, которые в настоящее время стоят не так много, как можно было предполагать.
Специалисты из SafetyDetectives посетили несколько подпольных торговых площадок в даркнете и составили среднюю стоимость документов, необходимых для начала новой жизни с совершенно новой личностью. Хотя почти всегда существует вариант оплаты такими валютами, как доллары США, многие из подпольных площадок принимают оплату только в биткойнах (BTC). Cтоимость совершенно новой личности варьируется в разных странах, посколольку включает новый паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, диплом, финансовые данные и поддельные деньги.
Средняя стоимость новой личности, в зависимости от страны, составляет $2048. Уровень жизни в разных странах отличается, и цена приобретения поддельных документов зависит от множества факторов, включая сложность получения документов, источник данных, подлинность и предполагаемую ценность стандарта жизни в стране, которая якобы выдала документы.
Средняя стоимость приобретения новой личности в странах составляет:
* Австралия - $4294;
* Великобритания - $3253;
* Европа - $3051;
* США - $13051;
* Канада - $3038.
Как отметили эксперты, паспорта, рекламируемые как «зарегистрированные», «подлинные» и «способные пройти проверку», стоили дороже. Самые простые поддельные паспорта, как правило, могли обойтись покупателю всего в $10. Средняя стоимость подлинного паспорта, приобретенного в даркнете составляет:
* Австралия - $745;
* Канада - $745;
* Европа - $750;
* США - $850.
Хотя цена европейского паспорта в даркнете составляет в среднем $750, в каждой стране существует свой ряд факторов, влияющих на стоимость поддельных документов. По словам специалистов, дороже всего обойдется поддельный паспорт Норвегии ($800), за которым следует Швейцария ($764), Нидерланды ($745), Германия ($745), Франция ($745) и Испания ($690).
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