Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду, сообщает ZDNet.

Мошенники взломали более тридцати различных YouTube-каналов, через которые транслировали выступление Билла Гейтса в июне 2019 года. При этом одновременно с «прямым эфиром» мошенники показывали рекламу «розыгрыша призов».

Для участия в нем пользователям предлагалось отправить на счет небольшую сумму в криптовалютах, которую в ответ якобы должны были удвоить.

В последнее время хакеры часто стали взламывать популярные аккаунты на YouTube и через них устраивать фейковые раздачи криптовалют от имени известных персон.

Ранее на YouTube обнаружили фейковый аккаунт главы Ripple Брэда Гарлингхауса, от имени которого мошенники анонсировали раздачу 50 млн токенов XRP взамен на монеты пользователей.