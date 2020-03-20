Участники крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ получили условные сроки

Суд в Бонне в среду, 18 марта, приговорил двоих фигурантов крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ к условным срокам. Речь идет о мошеннической схеме, связанной с незаконным возвращением налогов на дивиденды от ценных бумаг (Cum-Ex). Ранее суды пришли к выводу, что подобная практика недопустима с точки зрения налогового права, однако вопрос, является ли она наказуемой, не был прояснен. Теперь же Боннский окружной суд поставил точку в этом вопросе.

Британский трейдер Мартин С. приговорен к 22 месяцам лишения свободы условно по 10 эпизодам уклонения от уплаты налогов. Суд распорядился взыскать с него 14 млн евро. А трейдер Николас Д. получил 1 год лишения свободы условно по 5 эпизодам уклонения от налогов. Кроме того, суд взыскал 176 млн евро с частного банка M.M.Warburg, участвовавшего в схеме.

Механизм мошеннической схемы Cum-Ex

Схема Cum-Ex, из-за которой казна недосчиталась нескольких миллиардов евро, действовала следующим образом: в преддверии дня выплаты дивидендов по акциям трейдеры на рынке временно многократно передавали друг другу акции крупных компаний. В результате налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Банк, сопровождавший передачу акций новому владельцу, оформлял получателю фиктивное подтверждение того, что налоги на дивиденды от них уже были уплачены. После этого получатель обращался с этим документом в налоговые органы, требуя от них компенсировать ему сумму якобы уплаченных налогов.

Акции, приносящие дивиденды, обозначаются на немецком языке с латинской приставкой "cum", а не приносящие дивидендов - "ex", отсюда возникло и название аферы.