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Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
13:48 18.03.2020 |
Генеральная прокуратура штата Аризона (США) предъявила обвинение 40-летнему Эверадо Найере-Наве (Everado Najera-Nava), который эксплуатировал уязвимость в торговых автоматах с целью хищения лотерейных билетов, сообщила местная станция ABC 15 Arizona.
Как отметили следователи, Эверадо воспользовался уязвимостью в торговых автоматах Аризоны и похитил лотерейные билеты на сумму в $54 699. Мужчина сначала вводил свою кредитную карту в устройство, начинал транзакцию, а затем отменял ее. Несмотря на прекращение операции, машина все равно продолжала выдавать билеты. По словам полицейских, злоумышленник осуществлял подобные махинации на протяжении двух недель летом прошлого года.
Преступник не осознавал, что все прерванные транзакции были зафиксированы. В ходе расследования следователи обнаружили 279 отмененных операций, связанных с банковской картой Эверадо.
Позже организаторы лотереи устранили уязвимость, но даже тогда злоумышленник продолжал попытки обмана торговых автоматов и пытался получить лотерейные билеты бесплатно.
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