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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Работников Минюста подозревают в завладении автомобилей со штрафплощадок

16:55 17.03.2020 |

Криминал

 

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о разоблачении работников Министерства юстиции Украины, которые подозреваются в системном завладении автомобилей, попавших на штрафплощадку в связи с арестами или отягощениями.

Об этом он проинформировал в Facebook.

«Как и обещал, истории с задержаниями сотрудников Минюста продолжаются (и даже эта еще далеко не последняя). Весна же - пора сажать. На этот раз отличились работники государственной исполнительной службы (Днепровский район м.Киева), которые [якобы/возможно/вероятно] совместно с работниками сервисных центров МВД выбирали себе понравившиеся автомобили на штрафплощадках, [якобы/возможно/вероятно] подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, [якобы/возможно/вероятно] оформляли автомобили на подставных лиц и реализовывали или пользовались ими», - отметил Малюська.

Он уточнил, что речь идет о группе лиц, а именно - несколько десятков, которая подозревается в системном завладении автомобилей граждан, которые попали на штрафплощадки в связи с арестами или отягощениями.

Ориентировочное количество автомобилей - несколько сотен, отметил министр.

«Преступная деятельность прекращена. Продолжаются следственные действия. Благодарность идет работникам Национальной полиции Украины, Офиса Генпрокурора, Управлению внутренней безопасности, Минюсту и руководству ГИС, которое обратило внимание правоохранителей на такое безобразие. Продолжение следует... », - написал Малюська.
По материалам: Укринформ
 

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