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Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
09:18 28.02.2020 |
Киевские правоохранители завершили досудебное расследование по факту незаконного использования служебного оборудования судебной администрации для добычи криптовалют. Об этом сообщает прокуратура Киева.
Чиновник, занимающий одну из руководящих должностей в ГП «Информационные судебные системы», с января по май 2018 года с помощью вредоносного ПО майнил криптовалюту на служебных компьютерах.
Помимо этого он использовал оборудование, обеспечивающее работу онлайн-сервисов судебных органов, для функционирования нескольких интернет-магазинов.
Прокуратура направила обвинительный акт в суд. Чиновнику вменяют нарушение ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 3611 КК Украины - незаконное вмешательство в работу компьютерных систем и распространение вредоносного ПО. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.
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