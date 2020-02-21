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Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
09:30 21.02.2020 |
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph.
62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах. Через созданную компанию US Fine Investment Arts (USFIA) он продавал инвесторам цифровую валюту Gemcoin, которая якобы обеспечивалась драгоценными камнями.
Пользователей платформы USFIA Чен с сообщниками изначально завлекали начисляемыми баллами, а затем и токенами Gemcoin. Вопреки заявлениям компания не имела какого-либо отношения к добыче драгоценного сырья, а предъявляемые инвесторам камни закупались у коммерческих поставщиков.
«Обещания господина Чена инвесторам так же не имели ценности, как его несуществующие шахты и фальшивая цифровая валюта. Этот случай должен напомнить всем инвесторам, что атрибуты успеха могут выглядеть убедительно, но каждый должен проявлять крайнюю осторожность при решении отдать заработанные трудом деньги проектам, продвигающим модные продукты и экстравагантную прибыль», - заявил прокурор Ник Ханна.
Чен, известный также под прозвищем Босс, задекларировал в 2014 году $138 тысяч дохода, при этом его подтвержденные расходы составили $4,8 млн.
Он согласился внести за тот год более $1885 в виде налоговых выплат, а также заплатить штраф за мошенничество, с учетом процентов. В общей сложности, ему грозит до 10 лет тюрьмы, выплата не менее $500 тысяч и полная компенсация потерь жертвам его схемы.
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