Мошенники обновили методы социальной инженерии

Злоумышленники, специализирующиеся на хищениях денежных средств со счетов российских граждан, разработали новый сценарий общения с потенциальными жертвами.

Раньше преступники выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка и уведомляли жертву о блокировке счета из-за подозрительной финансовой транзакции. Теперь они сообщают, что в банк поступило заявление о закрытии счета и необходимо прийти в отделение банка. Ничего не подозревающей жертве также предлагают «спасти» деньги путем перевода их на «безопасный» счет.

«Мне поступил звонок с городского телефона. Мужчина представился сотрудником ВТБ, назвал себя по имени и отчеству, так же обратился и ко мне. Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это «развод» и прервал разговор. Потом я пытался дозвониться по этому телефону, но номер был неактивен», - сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков.

По словам замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева, данная мошенническая схема общения уже известна банкам и кредитным организациям. Она не подразумевает никаких физических контактов. Упоминание отделения и физического присутствия жертвы необходимо лишь для большей правдоподобности. Главная цель преступников осталась прежней - выяснить персональные данные жертвы и похитить ее денежные средства.

Напомним, ранее правозащитники из некоммерческой организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложили предоставить россиянам право письменно отказаться от сервисов оплаты услуг в Сети. По их словам, это поможет в борьбе с социальной инженерией и несанкционированным доступом к платежным картам.

