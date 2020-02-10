Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мошенники обновили методы социальной инженерии
11:59 10.02.2020 |
Злоумышленники, специализирующиеся на хищениях денежных средств со счетов российских граждан, разработали новый сценарий общения с потенциальными жертвами.
Раньше преступники выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка и уведомляли жертву о блокировке счета из-за подозрительной финансовой транзакции. Теперь они сообщают, что в банк поступило заявление о закрытии счета и необходимо прийти в отделение банка. Ничего не подозревающей жертве также предлагают «спасти» деньги путем перевода их на «безопасный» счет.
«Мне поступил звонок с городского телефона. Мужчина представился сотрудником ВТБ, назвал себя по имени и отчеству, так же обратился и ко мне. Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это «развод» и прервал разговор. Потом я пытался дозвониться по этому телефону, но номер был неактивен», - сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков.
По словам замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева, данная мошенническая схема общения уже известна банкам и кредитным организациям. Она не подразумевает никаких физических контактов. Упоминание отделения и физического присутствия жертвы необходимо лишь для большей правдоподобности. Главная цель преступников осталась прежней - выяснить персональные данные жертвы и похитить ее денежные средства.
Напомним, ранее правозащитники из некоммерческой организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложили предоставить россиянам право письменно отказаться от сервисов оплаты услуг в Сети. По их словам, это поможет в борьбе с социальной инженерией и несанкционированным доступом к платежным картам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия
|44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей
|Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар
|Мошенники обновили методы социальной инженерии
|Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
|Google запретит Chrome скачивать всё подряд
Это интересно
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее